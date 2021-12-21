Kerem Bürsin’den boyacı oldu! Gönülleri fethetti

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam ediyor.

Oyuncu, reklamlarında oynadığı firma ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 'Rengarenk Okullar' projesine katıldı. Tadilat ihtiyacı olan okulların boyasının yenilendiği etkinlikte Kerem Bürsin de eline fırçasını alarak okul duvarını boyadı.