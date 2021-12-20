Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu Sezai Aydın ölüm sebebi nedir?

SEZAİ AYDIN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın bir süredir korona virüsü tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sundu. Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.