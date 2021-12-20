Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu Sezai Aydın ölüm sebebi nedir?
Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Birçok sinema ve diziden hatırladığımız aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan ünlü isim Sezai Aydın hayatını kaybetti. Rambo, Rocky Balboa, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle hatırlanan Sezai Aydın’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Peki; Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Sezai Aydın ölüm sebebi nedir?
Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Sezai Aydın ölüm sebebi nedir? Birçok sinema ve dizide birbirinden ünlü karakterlere hayat veren, Hollywood'un ünlü yıldızlarını da seslendiren Sezai Aydın hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Aydın'ın ölüm haberinin ardından Sezai Aydın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli sorularının cevabı araştırılıyor. Peki; Sezai Aydın ölüm sebebi nedir?
SEZAİ AYDIN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın bir süredir korona virüsü tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.
SEZAİ AYDIN KİMDİR?
Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı.
Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sundu. Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.
Tiyatro oyunları
Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık
Sinema filmleri
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Dizileri
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Çocukluk Günleri - 2009
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009
Gece Gündüz - 2008
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek (dizi) - 1998
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Umut - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Kaynanalar - 1974
Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
Seslendirmeleri
Peter Pan Kaptan Hook
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Obelix (Hopdediks)
Sylvester Stallone
Ayı Yogi (çizgi film)
Robert de Niro
Al Pacino
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)
İnanılmaz Aile Edna
Şhrek sonsuza dek mutlu
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