Dinçer Güner’den canlı yayında skandal gaf! Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?
Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü astrolog Dinçer Güner’in canlı yayına küfrederek girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayın kazasına uğrayan Güner’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir televizyon programına katılan astrolog Dinçer Güner, canlı yayında yaptığı gafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Güner, canlı yayına enerjik bir giriş yapmaya çalıştığı sırada söylediği sözle dikkat çekti. Peki; Dinçer Güner kimdir?
DİNÇER GÜNER KİMDİR?
29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu Dinçer Güner 37 yaşındadır. En büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel işe dönüştürmek için ileri seviye astroloji dersleri alan Dinçer'in, söz konusu alanda birden fazla kitabı bulunuyor.
Güner kurmuş olduğu astroloji bloğunda gökyüzü olaylarından ve insanlar üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Ayrıca bireysel danışmanlık, seminer ve astroloji alanında eğitim de veriyor.
Zaman zaman televizyon programlarına da konuk olan Dinçer'in, birden fazla dergi ve gazetede yazıları yayımlanıyor.
Güner kendi kurduğu astroloji bloğunda gökyüzü olaylarını ve insanlar üzerindeki etkilerini yazıyor. Bireysel danışmanlık, astroloji alanında eğitim ve seminerlere devam ediyor.
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