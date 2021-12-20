Dinçer Güner’den canlı yayında skandal gaf! Dinçer Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güner kurmuş olduğu astroloji bloğunda gökyüzü olaylarından ve insanlar üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Ayrıca bireysel danışmanlık, seminer ve astroloji alanında eğitim de veriyor.

Zaman zaman televizyon programlarına da konuk olan Dinçer'in, birden fazla dergi ve gazetede yazıları yayımlanıyor.