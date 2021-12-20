Ali Murat Altınmeşe kimdir, neden öldü? İzzet Altınmeşe’in oğlu Ali Murat Altınmeşe kaç yaşındaydı?

"Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hala şoktayız. Şu an Mersin'deler yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü. İzzet Altınmeşe 1 ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başımı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti."

Ali Murat Altınmeşe'nin 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.