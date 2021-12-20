Ali Murat Altınmeşe kimdir, neden öldü? İzzet Altınmeşe'in oğlu Ali Murat Altınmeşe kaç yaşındaydı?
Ali Murat Altınmeşe kimdir? Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm haberini alan yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm nedeni ise merak ediliyor. Peki, Ali Murat Altınmeşe kimdir, neden öldü? İzzet Altınmeşe'in oğlu Ali Murat Altınmeşe kaç yaşındaydı? İşte Ali Murat Altınmeşe hakkında merak edilenler...
Ali Murat Altınmeşe kimdir, neden öldü? Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Murat Altınmeşe'nin ölüm nedeni ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Murat Altınmeşe kimdir, neden öldü? İzzet Altınmeşe'in oğlu Ali Murat Altınmeşe kaç yaşındaydı? İşte haberin detayları...
ALİ MURAT ALTINMEŞE NEDEN ÖLDÜ?
Altınmeşe ailesinin yakın dostu olan Selahattin Alpay, 2. Sayfa programına konuk oldu ve Ali Murat Altınmeşe'nin ölümüyle ilgili konuştu. Alpay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hala şoktayız. Şu an Mersin'deler yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü. İzzet Altınmeşe 1 ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başımı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti."
Ali Murat Altınmeşe'nin 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.
ALİ MURAT ALTINMEŞE KİMDİR?
İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu ve oyuncu Fırat Altınmeşe'nin de ağabeyi olan Ali Murat Altınmeşe, 1979 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk yapan Ali Murat Altınmeşe'nin Mersin'de 11. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.
Ali Murat Altınmeşe "Ali Baba ve 7 Cüceler", "Bir Don Juan Öldürmek" ve "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" gibi projelerde yer almıştı. Ali Murat Altınmeşe'nin kardeşi Fırat Altınmeşe ise Evlilik Hakkında Her Şey, Mucize Doktor gibi dizilerde yer aldı.
Ali Murat Altınmeşe, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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- Ali Murat Altınmeşe kimdir, neden öldü? İzzet Altınmeşe'in oğlu Ali Murat Altınmeşe kaç yaşındaydı?
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