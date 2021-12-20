Metin Hara’ya mahkemeden şok karar

"PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ VE CİDDİ ZORLUK YAŞIYOR"

Adriana Lima ile aşk yaşadığı, tıp diploması olmadığı halde hasta tedavi edip hapsi istendiğine dair haber yayınlandığı ancak yapılan bu haberin kendisini üzdüğünü belirterek avukatı aracılığıyla savcılığın kapısını çalan Metin Hara, üzücü haberlerin saygın kimliğine zarar verdiğini ifade etti. Kiminle aşk yaşadığının kamuoyunda uluorta paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlatılan dilekçede, yapılan haberlerin Metin Hara'yı üzdüğü, saygınlığına zarar verdiği aynı zamanda aşağılayıcı olduğunun da altı çizildi. Saygınlığının zarar göreceği öne sürüldü. Dilekçede, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kanalda kendisine 'büyücü, efsuncu' denildiğini ve paylaşımlar sebebiyle Hara'nın psikolojik çöküntü ve sosyal yaşamında ciddi zorluklar yaşadığı, mağduriyetinin günden güne arttığı ifade edildi.