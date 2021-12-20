Burcu Esmersoy aşkını haykırdı! Sözleri olay oldu
İş insanı Nazım Akmandil ile birliktelik yaşayan Burcu Esmersoy'un aşktan yana güldü. Sevgilisi ile yılbaşı planları yapan Esmersoy, aşkını haykırdı. İlişkisine nazar değmesinden korkan güzel manken, “İçimde kelebekler uçuyor" dedi.
Sunucu Burcu Esmersoy, gönlünü yazılımcı Nazım Akmandil'e kaptırdı.
Önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülenerek nispet yaptı. Katıldığı bir etkinlikteki keyifli halleriyse dikkatlerden kaçmadı.
"NAZARDAN KORKUYORUM"
Genç işadamı Nazım Akmandil'le iki aydır yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, yeni yıla sevgilisiyle gireceğini söyledi.
Güzel sunucu, "Yılbaşına tabii ki tek girmeyeceğiz, var bir planımız. İçimde kelebekler uçuyor diyelim. Nazar değmesin diye pek konuşmuyoruz. Bu defa sizlerden anlayış istiyorum, saklanma ya da kaçma gibi bir durum yok" dedi.
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