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Veda konuşması yayınladı! Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Veda konuşması yayınladı! Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi?

Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ünlü magazin programı sunucusu Seren Serengil, kilo vermek uğruna bıçak altına yatmış daha sonra sağlık problemleri yaşamaya başlamıştı. Ünlü sunucunun 43,5 kiloya kadar düşmesi ve organlarının iflas etme aşamasına gelmesiyle riskli ameliyata alınacağı bildirildi. Serengil, riskli ameliyat öncesinde veda videosu yayınladı. Peki, Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi? İşte son gelişmeler...

Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Seren Serengil, geçen sene zayıflama uğruna yaptırdığı ameliyatın ardından sağlık problemleri yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini duyuran Serengil'in organlarının iflas etme aşamasına gelmesiyle riskli ameliyata alındı. Peki, Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi? İşte haberin detayları...

SEREN SERENGİL SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Organları iflas etme aşamasına gelen Seren Serengil bu sabah ameliyata alındı. Ameliyatın 3 saat sürdüğü belirtilirken riskli olduğu için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediği açıklandı. Sunucu Bircan Bali, sabah ameliyata alınan Seren Serengil'in son sağlık durumunu açıkladı.

Bircan Bali, Serengil'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Seren Serengil'in durumu iyi, ameliyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil'in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış"

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yapmıştı. Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.

VEDA KONUŞMASI YAYINLADI

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin. İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada, "Erken ameliyat kararı alındı. 1,5 ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.

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