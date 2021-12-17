Veda konuşması yayınladı! Seren Serengil son sağlık durumu nasıl? Ameliyat oldu mu, hastalığı neydi?

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada, "Erken ameliyat kararı alındı. 1,5 ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.