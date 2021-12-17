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Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı kaç yaşına girdi? Müge Anlı kaç yaşında, nereli? Ünlü sunucuya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında Müge Anlı’ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Anlı’nın çocukluk görüntüleri paylaşılırken, Müge Anlı kaç yaşında sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; Müge Anlı kaç yaşına girdi?

Müge Anlı kaç yaşında, nereli? Müge Anlı kaç yaşına girdi? ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ünlü sunucu Müge Anlı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamanın ardından Anlı'nın çocukluk görüntüleri ekranlara geldi. Peki; Müge Anlı kaç yaşına girdi?

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINA GİRDİ?

19 Aralık 1973 doğumlu olan Müge Anlı 47 yaşındadır.

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu.

Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı. Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de program sunmaya başladı.

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.

Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 17 yaşında olan bir kızı var.

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