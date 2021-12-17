Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu güncel! Gelinim Mutfakta birinci kim?

Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Güncel Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Gelinim Mutfakta birinci kim sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta farklı bir sunucunun yer aldığı programda bu hafta Emel Özkızıltaş sunuculuk yapıyor. Peki, 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı?