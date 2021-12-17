Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu güncel! Gelinim Mutfakta birinci kim?
17 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Aralık günü araştırılıyor. Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta gelinler ve kayınvalideleri arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Bu hafta Emel Özkızıltaş’ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta’nın 17 Aralık bölümünde yaşananlar haberimizde!
Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Güncel Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Gelinim Mutfakta birinci kim sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta farklı bir sunucunun yer aldığı programda bu hafta Emel Özkızıltaş sunuculuk yapıyor. Peki, 17 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (17 ARALIK)
Gelinim Mutfakta yarışmasını henüz kazanan isim belli olmadı. Yarışmayı kazanan belli olduğu takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER YAŞANDI?
Gelinlerin, hafta finalinde gitmesi gereken kişi olarak Aslıhan'ı söylemeleri tartışma çıkartıyor!
Hafta finali gergin geçiyor. Gelinler ve kaynanalar hem fikir olarak Gelinim Mutfakta'dan ayrılması gereken çiftin Aslıhan ve kaynanası Nuray Hanım olduğunu söyleyince ortalık karışıyor.
Mutfakta Aslıhan, kaynanalar odasında Nuray Hanım kendilerini bu fikre karşı savunuyorlar.
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- Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu güncel! Gelinim Mutfakta birinci kim?
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