17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Özge Ulusoy takıntısıyla şaşırttı! Ailem ve yakın arkadaşlarım...

Özge Ulusoy takıntısıyla şaşırttı! Ailem ve yakın arkadaşlarım...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2021
ABONE OL
Özge Ulusoy takıntısıyla şaşırttı! Ailem ve yakın arkadaşlarım...

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Özge Ulusoy, en büyük takıntısıyla şaşırttı. Güzel model, “Sakız konusunda engin bilgiye sahibimdir. İki sakızın karışımından nasıl daha güzel bir tat elde edilir iyi bilirim” dedi.

Güzel manken Özge Ulusoy, hakkında bilinmeyenleri açıkladı. "Arkadaş grubu içerisinde en komik olanlardan biriyim" diyen Ulusoy, sakız takıntısı olduğunu söyledi.

39 yaşındaki ünlü model, "Ailem ve yakın arkadaşlarım iyi bilir. Çok sakız çiğnerim.

Sakız konusunda engin bilgiye sahibimdir. İki sakızın karışımından nasıl daha güzel bir tat elde edebiliriz gibi özel yöntemlerim var" diye konuştu.

Yıllardır formda haliyle dikkat çeken Ulusoy, yaz aylarında 53 kilo, kış aylarında ise 55-57 arasında gidip geldiğini söyledi. İşadamı Faruk Çolakoğlu ile aşkına devam eden ünlü modelin bir diğer takıntısı da gıdıklanmak.

Uzaktan bile gıdıklandığını söyleyen Ulusoy, bu takıntısı yüzünden ayak masajı yaptıramadığını ve sırt masajını tercih ettiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA