Özge Ulusoy takıntısıyla şaşırttı! Ailem ve yakın arkadaşlarım...
Hakkında bilinmeyenleri anlatan Özge Ulusoy, en büyük takıntısıyla şaşırttı. Güzel model, “Sakız konusunda engin bilgiye sahibimdir. İki sakızın karışımından nasıl daha güzel bir tat elde edilir iyi bilirim” dedi.
Güzel manken Özge Ulusoy, hakkında bilinmeyenleri açıkladı. "Arkadaş grubu içerisinde en komik olanlardan biriyim" diyen Ulusoy, sakız takıntısı olduğunu söyledi.
39 yaşındaki ünlü model, "Ailem ve yakın arkadaşlarım iyi bilir. Çok sakız çiğnerim.
Sakız konusunda engin bilgiye sahibimdir. İki sakızın karışımından nasıl daha güzel bir tat elde edebiliriz gibi özel yöntemlerim var" diye konuştu.
Yıllardır formda haliyle dikkat çeken Ulusoy, yaz aylarında 53 kilo, kış aylarında ise 55-57 arasında gidip geldiğini söyledi. İşadamı Faruk Çolakoğlu ile aşkına devam eden ünlü modelin bir diğer takıntısı da gıdıklanmak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs miktarı ne kadar, kaç para?
- Memur maaş zammı ne zaman belli olacak 2022? Asgari ücrete yapılan zam memur maaşını etkiler mi?
- Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2022 Zamlı asgari ücret ne zaman uygulanacak? Hangi ay geçerli?
- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
- 2022 Ocak emekli ve memur zammı: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- En az 1.108 TL ödenecek! 700 bin işçinin hesabında olacak! 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Milyonlarca çalışana müjde! Son 50 yılın en yüksek rakamı! Evli, bekar, 1-2-3-4-5 çocuklu, çocuksuz AGİ ücreti ne kadar, kaç para oldu? AGİ ücret tablosu...
- Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak, ödenecek? 2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? İşte maaş günleri...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Asgari ücret kararı açıklandı mı? Basın toplantısı sonrasında...
- İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı 2022’de ne kadar oldu? 2022 engelli, yaşlılık, işsizlik maaşına zam geldi mi?
- Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para?