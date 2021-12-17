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Aleyna Tilki'ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Aleyna Tilki’ye hapis şoku! Havalimanını birbirine katmıştı

Son dakika haberine göre: Gittiği her yerde olay çıkaran Aleyna Tilki, Ocak 2020’de İstanbul Havalimanı’nda da vukuat çıkarmıştı. Bir yolcuyla tartışan popçu, ardından bir güvenlik görevlisine “Sen kimsin, polis misin? Seni bulup mahvedeceğim, salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum” diyerek hakaret ve küfür etmişti. Önceki gün hakim karşısına çıkan Aleyna Tilki, 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Aleyna Tilki, Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı. İddialara göre şarkıcı, bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret etti. Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.'nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.

Şikayet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SENİ MAHVEDECEĞİM'
Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkemede Tilki'nin "Kimsin, polis misin?", "Seni bulup mahvedeceğim", "Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum" şeklinde hakaret ve küfürler ettiği iddiası değerlendirildi.

Dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Tilki, 5 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı.

ALEYNA TİLKİ'NİN SİCİLİ ARTIK TEMIZ DEĞİL!
Duruşma sonunda mahkeme, sanık Aleyna Tilki'nin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 'Tehdit' suçundan ise 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

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