Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye, TV8'in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte, O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...

Jüri üyeliklerini Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışması, tv8 kanalının yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.