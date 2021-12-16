Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
Yılbaşı kadrosu belli oldu! O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı. İşte, O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye, TV8'in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte, O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler, açıklandı mı? İşte o ünlü isimler...
Jüri üyeliklerini Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışması, tv8 kanalının yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
'O Ses Türkiye Yılbaşı' bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleşecek olan programda, sahneye çıkacak ünlü isimlerden belli olmaya başladı.
Yapımcı Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği konuşuluyor.
Programa katılması beklenen diğer isimler şöyle:
Kanal D'de çarşamba akşamları yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı
TV'de pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ve Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu
Sevilen oyuncu Eda Ece
'Aşk Mantık İntikam' dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen
TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Merve Dizdar
CEM YILMAZ'A BENZERLİĞİYLE ŞAŞIRTTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'O Ses'e katılan Murat Ebinç isimli yarışmacı, Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle geceye damga vurdu. Ebinç, jürilerden Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u döndürmeyi başardı.
Beyazıt Öztürk'ün takımında olmayı tercih eden yarışmacı, kararını 'Gemilerde Talim var' şarkısını saksofonla çalarak açıkladı. Jüri üyeleri, usta komedyene benzerliğini dolayısıyla yarışmacıyla selfie çekildi.
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