Yunus Emre Yıldırımer Koliba Film ile anlaştı! ATV dizisinde başrol oynayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Alpaslan karakteriyle yıldızı parlayan Yunus Emre Yıldırımer, dizinin final yapmasının ardından yeni anlaşma imzaladı.

Koliba Film ile anlaşmaşan Yıldırımer, yapımın ATV için çekeceği dizide başrolde yer alacak.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer Arap kökenli olup ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.

İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 - 2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmışdır.