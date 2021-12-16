Dilek Sabancı ’yalı çapkını’ ile mahkemelik oldu! Tazminat istiyor

AŞK YAŞAYARAK DÜZENİ BOZDU

İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak işe dönüş ve alacak davası açan Yasin H., Dilek Sabancı'nın kendisine zorla istifa dilekçesi yazdırıp, birtakım belgeler imzalattırdığını iddia etti. İhbar tazminatı ve alacağının tahsil edilmesini isteyen eski çalışana Sabancı'dan karşılık gecikmedi. Ünlü iş insanı, çalışanının gönül ilişkisi yaşayarak iş düzenini bozduğunu ve bu nedenle istifa ettiğini anlatan mektubu delil olarak mahkemeye sundu.