Dilek Sabancı 'yalı çapkını' ile mahkemelik oldu! Tazminat istiyor
Merhum iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı’nın yalısında çalışan Yasin H., mesai arkadaşı olan bir kadınla gönül ilişkisi yaşayınca ‘kurallarımıza aykırı’ denilerek istifaya zorlandı. İstanbul İş Mahkemesi’ne başvurarak işe dönüş davası açan çalışan, tazminat da talep etti. Dilek Sabancı ise çalışanın iş düzenini bozduğunu ve kendisinin istifa ettiğini söyledi
Dilek Sabancı, 2018 yılında Yeniköy'den 50 milyon dolara satın aldığı yalısında çalıştırdığı hizmetlilerden biriyle davalık oldu! Baran adlı yalıda çalışan Yasin adındaki görevli, çalışma arkadaşlarından biriyle gönül ilişkisi yaşayınca evin kurallarını çiğnedi. İstifa ettirilen 40 yaşındaki Yasin H., soluğu mahkemede aldı.
AŞK YAŞAYARAK DÜZENİ BOZDU
İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak işe dönüş ve alacak davası açan Yasin H., Dilek Sabancı'nın kendisine zorla istifa dilekçesi yazdırıp, birtakım belgeler imzalattırdığını iddia etti. İhbar tazminatı ve alacağının tahsil edilmesini isteyen eski çalışana Sabancı'dan karşılık gecikmedi. Ünlü iş insanı, çalışanının gönül ilişkisi yaşayarak iş düzenini bozduğunu ve bu nedenle istifa ettiğini anlatan mektubu delil olarak mahkemeye sundu.
KULAĞINA GİTTİ
Yalıda akvaryum bakımı, teknik işler ve bahçe işleriyle uğraşan Yasin H., iddiaya göre çalışma arkadaşıyla mesai saatleri dışında görüşmeye başladı. Bu durum yalının diğer çalışanları arasında konuşulmaya başlandı ve sonunda ikilinin ilişkisi Sabancı'nın kulağına gitti.
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