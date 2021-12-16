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Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı alay konusu oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı alay konusu oldu

Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı, verdiği davette 64 bin liralık Dior marka aksesuar taktı. Ancak gecede takılarından çok saçları konuşuldu. Yağlı saçlarıyla dikkat çeken Kayı, sosyal medyada alay konusu oldu.

Hacı Sabancı ile 9 Ekim'de evlenenen Nazlı Kayı, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Lüks kıyafetlere düşkünlüğüyle bilinen Kayı, geçtiğimiz haftalarda üzerindeki altın rengi 24 bin liralık kazağı ve 12 bin liralık Valentino eteği ile gündem olmuştu.

Sosyetik güzel, daha sonra Hacı'nın eski aşkı Özge Ulusoy'la aynı kıyafeti giyip pişti olmuştu.

Nazlı Kayı, önceki gün de dostlarına yılbaşı yemeği verdi. Konukları için özel hazırlanan Kayı, kıyafetinin üzerine taktığı aksesuarla dikkat çekti. Dior marka aksesuarın fiyatı tam tamına 63 bin 950 liraydı.

Havalı pozlarını paylaşan sosyetik Kayı, bu kez de saçlarıyla gündem oldu. Sosyal medyada sosyetik güzelin şıklığından çok yağlı saçları konuşuldu...

ALAY KONUSU OLDU

Bu kızın saçları neden hep yağlı?

O aksesuarlara, o bakımsız saçlar.

Dior, bu Nazlı'yı görse ağlar.

Bu zımpırtıya 64 bin lira vereceğine keşke saçına bakım yapsa.

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