Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı alay konusu oldu

Hacı Sabancı ile 9 Ekim'de evlenenen Nazlı Kayı, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Lüks kıyafetlere düşkünlüğüyle bilinen Kayı, geçtiğimiz haftalarda üzerindeki altın rengi 24 bin liralık kazağı ve 12 bin liralık Valentino eteği ile gündem olmuştu.