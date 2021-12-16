Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı son bölümde heyecan yarattı. Dizinin yayımlanan fragmanında da yere yığıldığı sahneler izleyenler sevilen oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?

Başrolde yer alan Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakteri, yayımlanan son fragmanda yere yığılmıştı. Yanında da bu anlarda Hakan vardır. Paylaşılan yeni bölüm fragmanında ise başı sargılı halde hastanede tedavi altına alınan genç kadının kalbi durur. Züleyha'nın diziden ayrılacağına veya öleceğine dair bir açıklama bulunmuyor, Züleyha yeni bölüm fragmanında sağlığına kavuşmuş bir şekilde ekrana geliyor.