Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolü Hilal Altınbilek, dizide Züleyha karakterine hayat veriyor. Dizinin yayımlanan son bölümünde Zileyha'nın başına gelenler sonrasında sevilen oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı son bölümde heyecan yarattı. Dizinin yayımlanan fragmanında da yere yığıldığı sahneler izleyenler sevilen oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?
Başrolde yer alan Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakteri, yayımlanan son fragmanda yere yığılmıştı. Yanında da bu anlarda Hakan vardır. Paylaşılan yeni bölüm fragmanında ise başı sargılı halde hastanede tedavi altına alınan genç kadının kalbi durur. Züleyha'nın diziden ayrılacağına veya öleceğine dair bir açıklama bulunmuyor, Züleyha yeni bölüm fragmanında sağlığına kavuşmuş bir şekilde ekrana geliyor.
HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?
Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede dünyaya geldi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.
İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşayan Hilal Altınbilek, 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri oynadı. 2018 yılından itibaren Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterine hayat veriyor.
Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.
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- Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?
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