’Yerli Spiderman’ Ferhat Güzel’e sevgilisi saldırdı! Karakola sığındı

"SEVGİLİM BANA BIÇAKLA SALDIRDI"

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. İddiaya göre Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam etti.