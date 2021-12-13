'Yerli Spiderman' Ferhat Güzel'e sevgilisi saldırdı! Karakola sığındı
Şarkıcı Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisi Nur Aksoy ile tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışma sırasında "Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. Yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı.
"SEVGİLİM BANA BIÇAKLA SALDIRDI"
Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. İddiaya göre Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam etti.
"SENİN KARNINI DEŞECEĞİM"
İddiaya göre; kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.
"Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. İkili karakola götürüldü.
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