Özge Ulusoy-Nazlı Kayı savaşını Ulusoy kazandı
Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı aşkı 2017 yılında bitmiş, Sabancı sosyetik isim Nazlı Kayı ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İkili kısa süre önce nikah masasına otururken magazin dünyasını şoke eden bir pişti yaşandı. Kayı ve Ulusoy aynı kıyafetle pozlarını paylaşırken sosyal medyada “Kİme yakıştı?” polemiği başladı.
Hacı Sabancı ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturup Sabancı soyadını alan Nazlı Kayı'nın sosyal medya sevdası başına iş açtı. Reklam içerikli paylaşımlarıyla sürekli görgüsüzlükle suçlanan Kayı'nın son kareleri büyük tartışma yarattı.
Sosyetik güzel, hediye gelen Nocturne marka kırmızı kıyafetiyle manken edasıyla pozlara imza attı. Kısa bir süre sonra aynı kıyafeti daha önceden Özge Ulusoy'un giydiği ortaya çıktı. Hacı Sabancı'nın eski ve yeni aşkının bu piştisi dikkatli gözlerden kaçmayınca sosyal medya çalkalandı.
Hemen "Kıyafet hangisine çok yakıştı?" anketleri başladı.
Yapılan oylamalarda kıyafeti daha güzel taşıyan isim açık ara güzel model Özge Ulusoy oldu. Nazlı Kayı'ya "Hacı sonuç" yorumları yapılırken ikilinin ortak zevkleri de espri konusu oldu.
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