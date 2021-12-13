Ferhat Güzel polise sığındı! Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Şarkıcı ve oyuncu Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Sevgilisiyle tartıştıktan sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle polise sığınan Ferhat Güzel’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Eğlenmek için gittiği bir mekanda sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel’in tartışmasının evde de sürdüğü öğrenildi. Peki; Ferhat Güzel kimdir? Ferhat Güzel sevgilisi kimdir?
Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgilisinden şiddet gördüğü iddiasıyla polise sığınan Ferhat Güzel'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sevgilisiyle yaşadığı olay gündeme oturdu. Güzel, sevgilisinden tehdit gördüğünü ve şiddete uğradığını iddia ederek karakola gitti.
FERHAT GÜZEL SEVGİLİSİ KİMDİR?
Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışatı. Mekan çıkan çift, evde de tartışmaya devam edince Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise sığındı.
"Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, Ferhat Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Ortalığı ayağa kaldıran sevgililer karakola götürüldü.
Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.
FERHAT GÜZEL KİMDİR?
Ferhat Güzel 1973 yılında Şanlıurfa Suruç'ta dünyaya geldi. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı.
İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı Sinema filmleriyle de biliniyor.
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