Ferhat Güzel polise sığındı! Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevgilisinden şiddet gördüğü iddiasıyla polise sığınan Ferhat Güzel'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sevgilisiyle yaşadığı olay gündeme oturdu. Güzel, sevgilisinden tehdit gördüğünü ve şiddete uğradığını iddia ederek karakola gitti.