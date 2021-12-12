Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunu açıkladı. Berna Keklikler'de bu sezon yarışmacılar arasında yerini alıyor. İşte, Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV 8'de yayınlanacak olan program Survivor 2022 için heyecanlı bekleyiş sürerken yarışmacılar merak konusu oldu. Bu sezon yarışmacılar arasında Berna Keklikler'de bulunuyor. İşte, Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
SURVİVOR 2022 BERNA KİMDİR?
Survivor'a katıldığı dönemde en çok konuşulan yarışmacılar arasında yer alan Berna Keklikler Almanya doğumlu, İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellikle uğraşıyor.
Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu söyleyen Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağı açıklamasını da yapmıştı. Balık burcu olan Berna Keklikler, Göz6 yarışmasında gergin yapısı ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti.
Survivor Berna Keklikler, 1,76 boyunda, 61 kilodur.
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