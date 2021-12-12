1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
MAGAZİN ahaber.com.tr
1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
Soru: 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
A: Ayı
B: Bizon
C: Fil
D: Puma
CEVAP: C