Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu... ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

SORU: Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

A: Bir aşağı bir yukarı

B: İki aşağı bir yukarı

C: Üç aşağı beş yukarı

D: Beş aşağı beş yukarı

CEVAP: B