Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
MAGAZİN ahaber.com.tr
Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu... Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu... ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
SORU: Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
A: Bir aşağı bir yukarı
B: İki aşağı bir yukarı
C: Üç aşağı beş yukarı
D: Beş aşağı beş yukarı
CEVAP: B