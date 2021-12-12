Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

SORU: Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çayı kim tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

A: Joaquin Phoenix

B: Michael Jackson

C: Jim Carey

D: Cem Yılmaz

CEVAP: B