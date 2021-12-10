Mehmet Ali Erbil'e sandalye ile saldırdı! Samimi sohbet kavgaya dönüştü
Son dakika haberine göre: Mehmet Ali Erbil bir mekanda eğlenirken, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri sayesinde dayak yemekten kurtulan Erbil’e saldıran kişinin Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.
Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.
Genç adam, kendisinin Amerika'da çok tanınan biri olduğunu, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi.
Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle masada kusmaya başlayan Şasa, yine iddiaya göre Erbil'e küfürler savurarak onu darp etmeye çalıştı.
Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.
POLİS ÇAĞIRIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Mekan güvenliğinin duruma müdahalesi sonrası ne olduğunu anlamayan Erbil, polis çağırarak olayla ilgili şikayetçi oldu. Kameralarda, Şasa'nın mekana geldiği 34 P.. plakalı araç tespit edildi.
Plakanın sahibinin olayla ilgisi olmadığı, Şasa isimli şahsın ise Hollandalı olduğu belirlendi. Şahsın ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.
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