Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak edildi. Çünkü yayınlanan fragmanda Züleyha'nın kurşunların hedefi olduğu görülüyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Vurulma sahnesi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ, ÇIKTI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha'nın vurulması dikkat çekti. Dizinin hayranları Züleyha'nın ölüp ölmediğini merak ediyor. Detaylar yeni bölüm yayınlanınca belli olacak. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Züleyha (Hilal Altınbilek) diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.