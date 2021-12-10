Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Vurulma sahnesi...
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da nefes kesen anlar yaşanıyor. Son bölümde, Züleyha'nın vurulması ile akıllara Hilal Altınbilek diziden ayrılacak mı sorusunu getirdi. Gelişmelerin ardından gelecek açıklamalar merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Vurulma sahnesi...
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak edildi. Çünkü yayınlanan fragmanda Züleyha'nın kurşunların hedefi olduğu görülüyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Vurulma sahnesi...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ, ÇIKTI MI?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha'nın vurulması dikkat çekti. Dizinin hayranları Züleyha'nın ölüp ölmediğini merak ediyor. Detaylar yeni bölüm yayınlanınca belli olacak. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Züleyha (Hilal Altınbilek) diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir .Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder.
Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.
Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar.Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.
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