İlker Kaleli'den düşman çatlatan paylaşım! Sıla'ya aşkını böyle haykırdı
Ünlü oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi şarkıcı Sıla'nın yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Şarkı için gitar çalıp düzenleme yapan Kaleli, Sıla ile çekilen karelerini romantik bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı. Kaleli’nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü şef Hazar Amani ile 11 ay süren evliliği ardından birlikteliğini sonlandıran ve geçen yaz oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka başlayan şarkıcı Sıla'nın mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor.
İlker Kaleli, son olarak kız arkadaşı Sıla ile olan yeni pozlarını Instagram hesabından romantik bir not ile paylaştı. Sıla'nın yeni single çalışmaları için beraber stüdyoya giren ünlü çiftin yeni kareleri, adeta sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.
Kaleli, peş peşe paylaştığı karelere şu notu düştü:
"HAYALLER HEP ÇOKTU, RÜYA TEK BAŞINA"
"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabbet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.
Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle. Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.
"BİR RÜYA BU KADAR ZAMANSIZ OLURDU"
Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla...
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