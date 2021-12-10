10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta birinci kim?

10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her hafta bir yarışmacının en çok puana sahip olarak altın almaya hak kazandığı yarışmada, bir kişi de yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta birinci kim sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. En az puanı alan bir kişi ise yarışmaya veda ediyor. Peki; 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı?