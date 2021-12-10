10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta birinci kim?
Gelinim Mutfakta puan durumu! 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda haftanın birincisi altınların sahibi oluyor. En az puan alan bir kişi yarışmaya veda ediyor. Bu hafta Yılmaz Morgül’ün sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta haftanın finali 10 Aralık günü ekranlara geldi. Peki; Gelinim Mutfakta kim kazandı? 10 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta birinci kim? İşte merak edilen soruların yanıtları…
10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her hafta bir yarışmacının en çok puana sahip olarak altın almaya hak kazandığı yarışmada, bir kişi de yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta birinci kim sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. En az puanı alan bir kişi ise yarışmaya veda ediyor. Peki; 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (10 ARALIK)
Programda haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta'nın kazananı belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Aslıhan: 84
Yeşim: 84
Miyase: 78
Pınar: 43
GELİNİM MUTFAKTA KİM GİTTİ?
Gelinim Mutfakta puan durumuna göre, en az puanı alan Pınar ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecek.
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- 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta birinci kim?
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