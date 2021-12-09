Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar İlyas Reis ölüyor mu merak ediliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer alan oyuncu Caner Topçu'nun canlandırdığı İlyas Reis'in idam sahneleri izleyiciyi şoke etti. İşte, Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?

İlyas Reis ölüyor mu, İlyas Reis Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu sorusu bu akşam netlik kazanacak.