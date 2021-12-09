Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
Barbaroslar İlyas ölüyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Barbaros Hayreddin Paşa'nın erkek kardeşi İlyas Reis'i Caner Topçu canlandırıyor. Yeni bölümde İlyas Reis'in idam sahneleri çok konuşuldu. Dizinin takipçileri İlyas Reis karakterine hayat veren Caner Topçu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar İlyas Reis ölüyor mu merak ediliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer alan oyuncu Caner Topçu'nun canlandırdığı İlyas Reis'in idam sahneleri izleyiciyi şoke etti. İşte, Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
İlyas Reis ölüyor mu, İlyas Reis Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılıyor mu sorusu bu akşam netlik kazanacak.
CANER TOPÇU KİMDİR?
Topçu, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, günümüzde ise dizi ve sinema filmlerinde de başarıyla bulunuyor. Caner Topçu'nun boyu 1.84, kilosu 77, burcu ise yengeç'dir
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oruç'a zarar vermek için fırsat gözleyen Karabay mahzene baskın verir. Mahzendeki altınları ve bu altınlarla alındığını sandığı köşkü gerekçe göstererek Oruç'u eşkıyalıkla suçlar. Cezası idam olan bu suçun Oruç'un üzerine kalması ne gibi hadiselere meydan verecektir? Oruç, kendisine yöneltilen iftiralardan nasıl kurtulacaktır? Alfeo, İlyas ve leventlerini mahzenden uzaklaştırmak maksadıyla tuzağa çeker. Burada İlyas ve Leventler, kendilerinden sayıca üstün olan Pietro'nun adamlarına güç yetirip bu kumpastan sıyrılmayı başarabilecekler midir? Ayrıca İlyas, yengesinin katili olan Alfeo'dan intikam alabilecek midir?
KİMLER VAR?
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
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- Barbaroslar İlyas ölüyor mu? İlyas Reis diziden ayrılıyor mu? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
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