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Ivana Sert'ten Özcan Deniz'e sert tepki! Öyle sözler söyledi ki...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.12.2021
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Ivana Sert’ten Özcan Deniz’e sert tepki! Öyle sözler söyledi ki...

Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'dan olaylı şekilde ayrılmış, yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı. “Kadınlar para için boşanıyor” sözlerine Ivana Sert'ten tepki geldi. “Kimse boşanmak için evlenmiyor. Bu bakış açısı çok yanlış. Sevgi aşk olması gerekir” sözlerine destek yağdı.

Oyuncu Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'dan olaylı şekilde ayrıldı. Bir çocukları olan çiftin arasında sular durulmadı. Deniz'in, 'Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor' sözleri tepki aldı.

Ivana Sert de o isimler arasındaydı. Sevilen modacı, önceki akşam evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci'yle Nişantaşı turuna çıktı.

Deniz'in sözlerini eleştiren Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. Sevgi aşk olması gerekir. İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti çıkar olmaması gerek evlilikte" açıklaması yaptı.

Sert ayrıca "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna "Bizde önemli olan aşk" diye cevap verip "Yavrum sen ne diyorsun?" diyerek topu sevgilisi Dermenci'ye attı.

Dermenci ise "Önemli olan aşk" diye karşılık verip sevgilisi Sert'e destek çıktı.

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