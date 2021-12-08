Ivana Sert'ten Özcan Deniz'e sert tepki! Öyle sözler söyledi ki...
Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'dan olaylı şekilde ayrılmış, yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı. “Kadınlar para için boşanıyor” sözlerine Ivana Sert'ten tepki geldi. “Kimse boşanmak için evlenmiyor. Bu bakış açısı çok yanlış. Sevgi aşk olması gerekir” sözlerine destek yağdı.
Oyuncu Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'dan olaylı şekilde ayrıldı. Bir çocukları olan çiftin arasında sular durulmadı. Deniz'in, 'Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor' sözleri tepki aldı.
Ivana Sert de o isimler arasındaydı. Sevilen modacı, önceki akşam evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci'yle Nişantaşı turuna çıktı.
Deniz'in sözlerini eleştiren Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. Sevgi aşk olması gerekir. İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti çıkar olmaması gerek evlilikte" açıklaması yaptı.
Sert ayrıca "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna "Bizde önemli olan aşk" diye cevap verip "Yavrum sen ne diyorsun?" diyerek topu sevgilisi Dermenci'ye attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Aralık Marlboro fiyatı ne kadar oldu? Marlboro Edge, Touch sigara fiyatı ne kadar kaç TL? Güncel fiyat listesi
- 8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ne zaman geçerli? Hangi markalara zam yapıldı?
- Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...
- Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...
- Dortmund Beşiktaş Exxen canlı izle: Şampiyonlar Ligi Dortmund BJK canlı maç izleme yolları...
- Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında
- Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..
- AFAD 1749 personel alımı sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuç duyurusu...
- ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...
- Survivor'da nefes kesecek isimler... Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler açıklandı mı? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması