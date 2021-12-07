Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Destan, Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. İzleyenler dizinin tarihte hangi dönemi anlattığını merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Destan, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. İzleyenler dizi hakkında detayları merak ediyor. İşte, Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
ATV'nin iddialı dizisinin çekimlerinin bir kısmı Bozdağ Film Platosu içinde yapılırken önemli bir kısmı için de Beykoz Kundura Fabrikası kullanıldı. Özel bir çalışmayla döneme uygun hale getirilen stüdyolar izleyicinin beğenisine sunulurken oyuncuların da farklı bir dünyanın kapılarını aralamasını sağladı.
DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikayeyi konu ediniyor. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikaye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikayede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkansızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi. Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.
DESTAN OYUNCULARI KİMLER?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.
DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Destan dizisi 23 Kasım Salı günü başlayacak. Dizi saat 20:00'de ekrana gelecek.
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