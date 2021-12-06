MHP lideri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik! 2 ödülü aldı Bahçeli aradı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Müge Anlı'nın Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Gündüz Kuşağı" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödüllerini kazanmasından dolayı ünlü sunucusuyu tebrik etti. MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür eden Anlı, "Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum, 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ATV'nin reyting rekortmeni programıyla bir kez daha ödülleri topladı. Müge Anlı, Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Gündüz Kuşağı" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödüllerini kazandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Müge Anlı'nın yıllardır sürdürdüğü başarısını tebrik etti.
Anlı, "Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum, 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'DEN MÜGE ANLI'YA TEBRİK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çiçek gönderdi. Anlı, Bahçeli'nin tebrik mesajını canlı yayında aktardı.
Müge Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.' Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." dedi.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINA ALTIN KELEBEK'TE İKİ ÖDÜL BİRDEN
Türkiye'nin en iyilerinin belli olduğu Altın Kelebek Ödülleri'ne Müge Anlı ile Tatlı Sert programı damga vurdu. Ödül töreninde Anlı En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü alırken, program da En İyi Gündüz Kuşağı yayını seçildi.
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