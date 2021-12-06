Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? Sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın yaşadığı dram herkesi ağlatmıştı. Fatma'nın kaçırıldığı ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia edilmişti. İşte, Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? İşte hayatı...

ESRA EROL FATMA KİMDİR?

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.