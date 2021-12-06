Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? İşte hayatı...
Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın yaşadığı dram herkesi ağlatmıştı. Fatma, Esra Erol'un programına yeniden katıldı. İzleyiciler Fatma'nın hikayesini merak ediyor. İşte, Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? İşte hayatı...
Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? Sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın yaşadığı dram herkesi ağlatmıştı. Fatma'nın kaçırıldığı ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia edilmişti. İşte, Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? İşte hayatı...
ESRA EROL FATMA KİMDİR?
Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.
Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti. Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti.
Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti.
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