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6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021
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6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kimdir?

Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kimdir? 6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Yılmaz Morgül sunuculuk yapacak. Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül kendisine has tarzıyla yarışmaya renk katacak. İşte; 6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir sorusunun yanıtı!

Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kimdir? 6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kim? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda her hafta yeni bir sunucu yarışmadaki yerini alıyor. Programın sunucusunun bu hafta Yılmaz Morgül olacağı açıklandı. Peki; 6 Aralık Gelinim Mutfakta sunucusu Yılmaz Morgül kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964'da İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. Bir dönem 1982 doğumlu olduğunu iddia etse de asıl doğum tarihi 1964'tür. Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül'dür.

Yılmaz Morgül, eğitim hayatının ardından önemli isimlerden musiki eğitimi aldı. Müziğe olan yeteneği daha küçük yaşlardan belli olan Morgül, ilk kez 24 yaşında Adana'da sahneye çıktı. Kısa süre içinde kitleleri etkiledi.

Müzik hayatında, ilk müzik albümünü 'Elveda İstanbul' ismi ile 1995'te çıkardı. Ardından çok sayıda albüm çıkardı.

Zeki Müren ile yaptığı 'Bahçevan' düeti ile müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Çok sayıda TV ve radyo programında yer aldı. Kendi adıyla çıkardığı 20'ye yakın albümü bulunmaktadır.

KANSERE YAKALANDI

Yılmaz Morgül, 1996'da cilt kanseri oldu. 2003'e kadar hastalığının tedavisi ile uğraştı. Daha sonra hastalığı yendi.

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