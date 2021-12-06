Melisa Döngel çekimlerde olay çıkardı! Mahallelilere hakaretler yağdırdı
Zekeriyaköy'de çekim yapan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin ekibi mahalleliyle birbirine girdi. Çalışanlar kendilerini uyaran ev sahiplerinin üzerine yürüdü. Dizinin başrol oyuncularından olan Melisa Döngel de vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Mahalleli pankart asarak duruma tepki gösterdi.
Son dönemde dizi setleri İstanbul'un güzide yerlerinden Zekeriyaköy'e kaydı. Bu bölgede evler kiralanarak diziler çekiliyor. Ancak bu dizi çalışmaları, çevre sakinlerini bunaltmaya başladı. "Aşk Mantık İntikam" dizisinin çekimleri de Zekeriyaköy'de bir villada yapılıyor.
Onlarca villanın olduğu sokakta bir ev çekimi için kamyonlar, minibüsler, arabalar ile neredeyse yüze yakın insan o sokağa doluyor. Tabii tüm sokak kamyon ve araba ile dolduğu için bölgede oturanlar, arabalarını koyacak yer bulamıyor.
Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz gün "Aşk Mantık İntikam" dizisinin set ekibi de arabalarını bir villanın önüne bırakmış.
GÜZEL OYUNCUDAN ÇİRKİN SÖZLER
O evde çalışan bahçıvan, kamyonun evin önünden çekilmesini rica etmiş. Fakat set çalışanları bir anda laflar söyleyerek bahçıvanın üstüne yürümüş. Orada büyük tartışma çıkmış.
Dizinin oyuncularından Melisa Döngel de olaya dahil olarak ev sahiplerine hakaretler yağdırmış. Ekranlarda hayranlık duydukları oyuncunun ağzından çıkanlara vatandaşlar şaşırıp kalmış.
YAPIM EKİBİNE DAVA
Bu olay sonrası orada oturanlar sokağın girişine "Huzur, düzen, temizlik hakkımız. Mahallemizde hakkımızı ihlal eden dizi setlerini istemiyoruz" yazılı pankartlar asmaya başlamış.
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