Lider Şahin'in sevgilisine bu kez aileden onay çıktı! Doğum gününde...
37 yaşına basan Lider Şahin, önceki aliam ailesi ve kız arkadaşıyla doğum gününü kutladı. Daha önce oğlunun İrem Derici aşkına veto koyan anne Didem Şahin’in yeni gelin adayıyla arasından su sızmadı.
Selami Şahin'in oğlu Lider ve Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan'ın aşkı adım adım evliliğe gidiyor.
Daha önce İrem Derici ve Didem Soydan gibi ünlülerle aşk yaşayan 37 yaşındaki Lider Şahin, kendisinden 12 yaş küçük Çırpan'ı aileye soktu.
Müzisyen ve oyuncu olan Şahin, önceki gün doğum gününü babasının sahne aldığı Jolly Joker Private'da kutladı. Selami Şahin sahnedeyken Lider'in doğum günü pastası masasına geldi. Lider, mumları bir tarafına annesi Didem Şahin'i diğer yanına sevgilisi Ecem Çırpan'ı alarak söndürdü.
Daha önce İrem Derici ile aşk yaşayan oğluna tepki gösteren ve Derici'yle hiç yan yana gelmeyen Didem Şahin'le yeni gelin adayı Ecem Çırpan'ın arasından gece boyunca su sızmadı.
EN GÜZEL HEDİYE
Lider Şahin, gece boyunca aşkı Ecem Çırpan'ı öpücüklere boğdu.
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