Lider Şahin’in sevgilisine bu kez aileden onay çıktı! Doğum gününde...

Mutlulukları her halinden belli olan çifte, aileden de onay çıktı. Daha önce oğlunun aşklarına karşı mesafeli duruşuyla bilinen Didem Şahin, bu kez Ecem Çırpan'la çok samimi görüntüler verdi.

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