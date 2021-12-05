Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Pantene Altın Kelebek en iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi akşam saatleriyle beraber özellikle medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bu yıl da sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği tören Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak ve ünlü isimler ödüllerini alacak.

En İyi Kadın Oyuncu

Masumlar Apartmanı - Ezgi Mola ve Merve Dizdar