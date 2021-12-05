Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Pantene Altın Kelebek en iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pantene işbirliğiyle bu yıl 47.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buluyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen ödül töreninde yine ünlü akını olacak. İşte, Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Pantene Altın Kelebek en iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler ödül kazandı? Pantene Altın Kelebek en iyi kadın, erkek oyuncu kim seçildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi akşam saatleriyle beraber özellikle medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bu yıl da sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği tören Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak ve ünlü isimler ödüllerini alacak.
En İyi Kadın Oyuncu
Masumlar Apartmanı - Ezgi Mola ve Merve Dizdar
En İyi Erkek Oyuncu
Teşkilat - Çağlar Ertuğrul
En İyi Dizi
Camdaki Kız
En İyi Gündüz Kuşağı Programı ve Kadın Sunucu
Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Müge Anlı
En İyi Erkek Sunucu
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