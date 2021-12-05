Pantene Altın Kelebek canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Pantene Altın Kelebek kim, hangi ödülü kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu ödül törenlerinden biri olan Pantene Altın Kelebek'te; sinema, televizyon ve müzik dünyasının yıldızları yapılan halk oylamasıyla belli olacak. İşte, Pantene Altın Kelebek canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Pantene Altın Kelebek kim, hangi ödülü kazandı? İşte ödül listesi...

47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bugün saat 19:45'te Kanal D ve teve2'de ekrana gelecek.