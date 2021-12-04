Aslıhan Gürbüz'ün tacizci kabusu! Yakınlarını hack’leyip...
Aslıhan Gürbüz sosyal medyadan kendisini taciz eden şahsı ifşa etti. Tekrar bir tacizle karşı karşıya kalan güzel oyuncu, yakınlarının hedef alınması sonrası isyan etti. Güzel oyuncu, arkadaşlarını hack’leyen takıntılı hayranına “Aylardır bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Niye insanlara musallat oluyorsun?” diyerek tepki gösterdi.
Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün başı sosyal medya ile dertte. Daha önce kendisine gelen çirkin bir mesajı, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" sözleriyle ifşa eden Gürbüz, yine bir tacizle karşı karşıya kaldı.
Bu kez takıntılı hayranı mesajlarına cevap vermeyen Gürbüz'ün yakınlarını da hedef aldı. Oyuncunun arkadaşlarının hesaplarını hack'leyen kişi, Aslıhan Gürbüz'ü isyan ettirdi.
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki güzel oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü.
Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun? Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle takıntılı hayranına seslendi.
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