Aslıhan Gürbüz’ün tacizci kabusu! Yakınlarını hack’leyip...

Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun? Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle takıntılı hayranına seslendi.