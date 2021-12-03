Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?

SORU: Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?

A: 635

B: 735

C: 835

D: 935

CEVAP: A

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