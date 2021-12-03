Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?
Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?
SORU: Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?
A: 635
B: 735
C: 835
D: 935
CEVAP: A
.