Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç'a ağır sözler
5 yıl evliliğin ardından boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, yüklü tazminat konusunda anlaşmıştı. Ayrılık sonrası ödediği tazminatı ağzından düşürmeyen Ortaç, eski eşini kızdırdı. Türkiye'ye dönen Chloe Loughnan “Drama yapılmasını sevmiyorum." diyerek Serdar Ortaç'a sert çıktı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle ünlenen İrlandalı model Chloe Loughnan, Türkiye'den kopamıyor.
Loughnan, önceki akşam Kuruçeşme İnari isimli mekan çıkışı görüntülendi.
Oldukça neşeli görünen ünlü model, Serdar Ortaç'ın sık sık dile getirdiği boşanma tazminatıyla ilgili sessizliğini bozdu.
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