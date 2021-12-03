Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ağır sözler

Loughnan, "Ben drama yapılmasını ve dedikoduyu sevmiyorum. Nafaka konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Şu an hayatımı çok huzurlu bir şekilde yaşıyorum" diyerek Ortaç'a gönderme yaptı.

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