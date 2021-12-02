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Survivor All Star'da bombalar patlıyor! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Survivor All Star’da bombalar patlıyor! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?

Survivor All Star'da bombalar patlıyor! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılına kısa süre kala TV8 ekranlarının en fazla takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor'ın başlama tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı, katıldığı programda yarışma için küçük ipuçları vermişti. Dolayısıyla hayranları yeni sezon için sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin başlama tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yer alacak isimler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun Ocak ayı gibi gibi başlayacağı ön görülüyor.

Konuyla igili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KİMLER YARIŞACAK?

Survivor 2022 All Star Kadrosu, sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin yaptığı açıklama sonrası gündemde yer aldı. Acun Ilıcalı'nın yarışma anına kadar sır gibi sakladığı kadro hakkında yapılan açıklama, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmedi.

İŞTE, İDDİA EDİLEN SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Anıl Berk Baki

Yusuf Karakaya

Gizem Kerimoğlu

Berkay Yuvakuran

Mert Öcal

Elif Gönen

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Damla Can

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Furkan Kızılay

Batuhan Karacakaya

Nagehan Karadere

Seda Ocak

Sercan Yıldırım

Ogeday Girişken

Semih Öztürk

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