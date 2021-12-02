Survivor All Star’da bombalar patlıyor! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin başlama tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yer alacak isimler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun Ocak ayı gibi gibi başlayacağı ön görülüyor.

Konuyla igili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.