Ünlü oyuncu kötü haber: Hastaneye kaldırıldı | Erkan Petekkaya kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Başarılı oyuncu televizyon dünyasına girdikten sonra durmak bilmedi. Birçok dizi ve filmde rol alarak oynadığı yapımlara hayat verdi. En son olarak Kırmızı Oda dizisiyle akıllara kazınmayı başardı.

Erkan Petekkaya 2003 senesinde Didem Petekkaya ile yolunu birleştirdi ve çok mutlu bir evlilik yaşamaya devam ediyor. Çiftin Cem Cano Petekkaya isminde bir de oğlu bulunuyor.