Ünlü oyuncu kötü haber: Hastaneye kaldırıldı | Erkan Petekkaya kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Peki Erkan Petekkaya neden hastaneye kaldırıldı? Rahatsızlığı ne? Tüm bu soruların yanıtı ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR, NERELİDİR?
Son olarak 'Kırmızı Oda' adlı dizide oynadığı 'Delikanlı Sadi' karakterini hayat veren Erkan Petekkaya, dizideki performansıyla hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyunculuğu, izleyicilere Petekkaya'nın yaşamını da merak ettirdi. Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya nerelidir? Erkan Petekkaya kaç yaşındadır? Erkan Petekkaya evli midir? Erkan Petekkaya hangi dizilerde oynadı? İşte tüm soruların yanıtı haberimizde...
11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya, asıl olarak Diyarbakırlıdır. Petekkaya daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve çocukluğu burada geçti. Anadolu Yakası'nda geçen bir çocukluğundan ardından Mehmet Karamancı İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. İlkokulun bitiminde Bostancı Ortaokulu'nda okuyan Petekkaya daha sonra da Fenerbahçe Lisesi'ni kazanarak eğitimini orada sürdürdü.
TELEVİZYON DÜNYASIYLA 1994 YILINDA TANIŞTI
Üniversite çağı geldiğinde Petekkaya Anadolu Üniversitesi'nin kapılarını araladı ve Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. 1993 yılından bu ana devlet tiyatrolarının kadrolu oyuncusu olarak görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. Tiyatronun yanında 1994 yılında televizyon dünyasıyla tanıştı. Yıl 1988 olduğunda Güzel Günler dizisiyle televizyona iyice adapte oldu. 1998 yılında da meşhur dizi "Aynalı Tahir"de yer aldı.
Başarılı oyuncu televizyon dünyasına girdikten sonra durmak bilmedi. Birçok dizi ve filmde rol alarak oynadığı yapımlara hayat verdi. En son olarak Kırmızı Oda dizisiyle akıllara kazınmayı başardı.
Erkan Petekkaya 2003 senesinde Didem Petekkaya ile yolunu birleştirdi ve çok mutlu bir evlilik yaşamaya devam ediyor. Çiftin Cem Cano Petekkaya isminde bir de oğlu bulunuyor.
Oynadığı yapımlar:
1988- Güzel Günler (Talat)
1988- Aynalı Tahir (Kadir)
2001- Aşkına Eşkiya (Sadocan)
2003- Bedel
2003- Taştan Kalp (İsmail)
2003- Japonyalı Gelin (Ömer)
2003- Serseri (Bülent)
2005- Beyaz Gelincik (Ömer Aslanbaş)
2005- Köpek (Yılmaz)
2007- Sessiz Fırtına (Yiğit Sancaktar)
2008- Sonbahar (Galip Türker)
2009- Bahar Dalları (Balıkçı)
2009- Gecenin Kanatları (Cemal)
2009- Hanımın Çiftliği (Milletvekili)
2010- Hanımeli Sokağı ( Osman)
2012- Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ali Akarsu)
2012- Dila Hanım (Rıza Bey)
2013- Benim Hala Umudum Var (Erkan)
2014- Paramparça (Cihan Gürpınar)
2015- Yeni Dünya (Mehmet Ali)
2016- Kolpaçino 3. Devre (Başkan)
2017- Ayla (İskenderun Binbaşı)
2017- Kayıt Dışı (Ali Kemal Ateş)
2018- Deliler (Vlad Tepeş)
2019- Kapan ( Süleyman)
2019- Vurgun (Kemal Vardar)
2020- Gel Dese Aşk (Murat)
2021- Kırmızı Oda (Delikanlı Sadi)
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