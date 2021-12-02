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La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Netflix müjdeyi duyurdu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Netflix müjdeyi duyurdu...

La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım, dizinin ilk 5 bölümlük kısmını tamamlayan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Profesörün, Alicia Sierra'ya yakalanmasının ardından pek çok kişi dizinin çıkmaza girdiğini düşünmüş ve operasyonun burada noktalanacağını konuşmaya başlamıştı. İşte, La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Netflix müjdeyi duyurdu...

La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Heyecan dolu 5. sezon ilk kısımın ardından gözler 2. kısımın yayınlanacağı tarihe çevrildi. İşte, La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Netflix müjdeyi duyurdu...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana gelecek.

TOKYO ÖLÜYOR MU? (DİKKAT SPOİLER İÇEREBİLİR!)

Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin ardından savaş hiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo baskı altına almıştı. Ancak, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hale getirmişti.

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile olmaması, flashbeklerde yer alması bekleniyor.

YENİ DİZİ MÜJDESİ...

Netflix, İspanya yapımı "La Casa de Papel"in ana karakterlerinden Berlin'e odaklanan bir yan dizi hazırladığını açıkladı.

'Berlin' isimli dizide karakter, Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

Pedro Alonso'nun başrolünde yer alacağı Berlin dizisinin, 2023'te izleyicilerle buluşması planlanıyor.

Öte yandan, Alex Pina tarafından yaratılan "La Casa de Papel", 3 Aralık günü yayına girecek son beş bölümüyle birlikte final yapacak.

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