La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Heyecan dolu 5. sezon ilk kısımın ardından gözler 2. kısımın yayınlanacağı tarihe çevrildi. İşte, La Casa De Papel yeni sezon olacak mı, var mı? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Netflix müjdeyi duyurdu...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana gelecek.