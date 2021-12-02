Şarkıcı Mine Koşan’dan kötü haber

Mine Koşan, zatürreye yakalandığını duyurdu. 4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

İşte Mine Koşanın açıklamasının tamamı:

2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı sebebiyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum... 4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumunda izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz değerli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek zorunda kaldım. Sağlık her şeyden önemli. Affınıza sığınıyorum. Belirlenen yeni tarihte görüşmek dileğiyle…