Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

David Bowie, Robert Smith ve Michael Stipe gibi müzik efsaneleriyle işbirliği yapan ikili, 'Placebo', 'Black Market Music', 'Meds' ve 'We Come In Pieces' gibi albümlerle listeleri alt üst ederek müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

2006'da piyasaya sürülen ve 1.1 milyonun üzerinde satan 'Meds', hem Almanya'da hem de Fransa'da Platin statüsünü elde ederken İngiltere'de Altın plak olmaya layık görülmüşyür.

Grup, kariyerinin dönüm noktasını o yıl Almanya Rock Am Ring festivalinde ön grup olarak sahneye çıkarak binlerce seyirciye konser verdiklerinde yaşadı. Ardından Paris'teki Bercy'de iki gece üst üste 36 bin kişi için sahne almıştır.