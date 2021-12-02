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Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Ünlü müzik grubu Placebo İstanbul’da binlerce kişi önünde konser verecek. Bu konsere gitmek isteyen müzik severler, Placebo bilet fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar? Dünyaca ünlü müzik grubu Placebo'nun bilet fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. 18 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'ye gelecek Placebo'nun vereceği muhteşem konserde yer almak isteyenler, Placebo bilet fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. İşte biletlerin fiyatları hakkında merak edilen bilgiler!

PLACEBO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Placebo konseri bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar açıklandığı takdirde detayları haberimizden öğrenebileceksiniz.

PLACEBO İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Placebo grubu, 'Never Let Me Go' ismini verdikleri yeni albümleriyle birlikte 8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Konser, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde 18 Temmuz 2022'de İstanbul'da gerçekleşecek.

PLACEBO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek.

PLACEBO HAKKINDA

Placebo, 1994'te Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulmuş bir alternatif rock grubudur.

7 stüdyo albüm yayınlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop'a bir 'antitez' görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişime yol açmıştır.

David Bowie, Robert Smith ve Michael Stipe gibi müzik efsaneleriyle işbirliği yapan ikili, 'Placebo', 'Black Market Music', 'Meds' ve 'We Come In Pieces' gibi albümlerle listeleri alt üst ederek müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

2006'da piyasaya sürülen ve 1.1 milyonun üzerinde satan 'Meds', hem Almanya'da hem de Fransa'da Platin statüsünü elde ederken İngiltere'de Altın plak olmaya layık görülmüşyür.

Grup, kariyerinin dönüm noktasını o yıl Almanya Rock Am Ring festivalinde ön grup olarak sahneye çıkarak binlerce seyirciye konser verdiklerinde yaşadı. Ardından Paris'teki Bercy'de iki gece üst üste 36 bin kişi için sahne almıştır.

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