Fenomen Sera Korkmaz: YouTube kitlesi bizi dışlıyor ama TikTok’tan prim yapıyor!

Sera Korkmaz, Bi' Başka'da, YouTube kitlesinin TikTokerları kabul etmediğini ifade ederek "Her hafta trendlere giriyorum ama kabul edemiyor YouTube izleyicisi. Oradaki kitle bizi dışlıyor, sevmiyor. Ama yeri gelince TikTok'tan prim yapıyor" dedi.

"Fenomen olmak gibi bir amacım yoktu"

Sosyal medyaya nasıl başladın?

Aslında benim fenomen olmak, takipçi sayımı arttırmak gibi bir amacım yoktu. Instagram'da gezinirken Musical.ly uygulamasının reklamını gördüm. TikTok'tan önce uygulamanın adı Musical.ly idi. Değişik efektleri görünce uygulamayı indirdim. Efektleri deneyip beğendiklerimi Instagram hesabıma ekleyecektim. Musical.ly'de de videoyu paylaşmadan telefonunuza indiremiyorsunuz. Paylaşmak zorunda kaldım. Sonrasında uygulamadaki videolarım 1 milyon izlenmeye başladı. Takipçilerim arttı. İnsanlar beni tanımaya başladı. Beni sevmeye başladı. Bu sevgi de bana ilaç gibi geldi açıkçası.

Biraz kendinden bahseder misin? Kimdir Sera Korkmaz? Neler yapar? Okuyor musun?

Ben 2 üniversite okuyorum. Kişisel gelişimime çok önem veririm, kendimi geliştirmeye çalışırım. Fenomen olduktan sonra içerik üretmeye başladım. Bir şey yaparsam en iyisini yapmak isterim. Bu sektörde de en iyisi olmak için uğraşıyorum. Oyunculuk, şarkıcılık gibi bir hedefim yok. Ama bir şarkı çıkaracağım. Herkesin kendi işini yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden kendi işimde en iyisi olmak için çabalıyorum. Çok hırslıyımdır. Ama beni bir şeylerin kamçılaması gerekiyor. Yerine göre davranırım. Sevdiğim insanların yanında çocuk gibi davranırım :)

"YouTube kitlesi bizi dışlıyor ama TikTok'tan prim yapıyor"

YouTube, TikTok nasıl gidiyor? YouTube mu TikTok mu?

Bence TikTok. Orası aile, ilk göz ağrım. YouTube bizi hâlâ kabul edemedi. Her hafta trendlere giriyorum ama kabul edemiyor YouTube izleyicisi. Oradaki kitle bizi dışlıyor, sevmiyor. Ama yeri gelince TikTok'tan prim yapıyor :)

"Oyunculuk yapamam, çok zor!"

Başka projeler var mı? Dijital platformda 'Hiç' adlı bir dizide yer aldın. Gelecekte ne hedefliyorsun kariyer planı olarak? Şarkı çıkarmayı veya ekranlarda dizilerde rol almayı düşünüyor musun?

Hiç'te yer almadan önce oyunculuk gibi planlarım vardı. Oyunculuk yapmadan önce oyuncu olmak istiyordum. Ama oyunculuk yaptıktan sonra "Ben bunu yapamam, çok zor" dedim. Sabahın köründe çıkıyoruz 2 gün setteyiz. Aynı zamanda sosyal medyaya içerik üretmeye çalışıyorum. Metinler ezberliyorum. Makyaj 2 saat sürüyor. 5-6 saat soğukta bir sahneyi çekmeye uğraşıyoruz. Bacaklarımdaki damarlar çatlamıştı soğuktan. Oyuncu olmak çok zor. Hepsine saygı duyuyorum. Kendi işimi kendim yönetmeyi seviyorum. Bir yönetmenle de çalışmam biraz zor oluyor. Yönetilmek bana göre değil.

Çoğu sosyal medya fenomeninin oyunculuk ve şarkıcılık yapmasına tepkiler de geliyor. Sen ne düşünüyorsun?

Fenomenlerin yeteneği varsa yapmalılar. Belki de oyunculardan daha yeteneklilerdir. Kim bilir? Onlar da bizim kadar içerik üretsin o zaman! Yeni nesil sürekli bir şeyler üretiyor. Bunu eleştiren kitle de gölgede kaldığı için eleştiri yapıyor bence. Onlar da üretsinler o zaman.

"Bana sahte geliyor"

Semih Varol ile uzun süren bir ilişkiniz vardı ve bitti. Boşluğa düşmedin mi?

İlişkimiz devam ederken de tek başımaydım. Bu yüzden boşluğa düşmedim. Uzun süredir yalnız gibiydim. Hiçbir zaman yanımda olunmuyordu, bana destek verilmiyordu. İlişkiyi tek başıma yaşıyordum. Yalnızdım.

Semih ayrılığınızdan sonra başka bir fenomenle evlendi. Evliliği gerçek mi sence?

Bana çok sahte geliyor. Umarım gerçektir. Evlilik gibi bir kurumu prim için kullanmıyorlardır.

Peki, bu evlilik seni üzdü mü?

Ben çok büyük şok yaşadım. Ama insanlardan her şeyi bekliyorum artık.

"2-3 kişi bana saldırdı"

Fenomenler tarafından saldırıya uğradığını söylemiştin. Nedir bu olayın aslı astarı?

Daha önceden gelecektim buraya sizinle buluşmaya. Ama çekimin önceki günü saldırıya uğradım fenomenler tarafından. Bir partide fenomenlerle tartışma yaşadım. Şu an olay dava sürecinde olduğu için bir şey diyemiyorum. 2-3 kişi bana saldırdılar. Gerçek hayatta daha sert biriyimdir. Sosyal medyada sakin kalmaya çalışıyorum. Binlerce insanın önündeyiz çünkü. Onca insanın içinde kimseyi rencide etmemeye çalışıyorum.