Okan Bayülgen’in ‘geri zekalı’ davasında karar çıktı
Sunucu Okan Bayülgen, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "Geri zekalı" diyerek hakarette bulunmuş, Çumanoğlu'nun şikayeti üzerine dava açmıştı. Ünlü sunucunun 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacağı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bayülgen, insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olması konusunda yorum yaptığını dile getirince mahkeme, dava sonunda konuşmada hakaret kastı olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.
Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen hakkında, "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Çumanoğlu tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, çekmiş olduğu bir videonun Okan Bayülgen'in programında kullanarak hakaret içerikli yorumlarda bulunduğunu öne sürmüştü. Çumanoğlu, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, videolarıyla, dalga geçilerek hakaret edildiğini bu nedenle Bayülgen'in yargılanmasını talep etti.
2 YIL 4 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Okan Bayülgen'in ifadesinde de hakaret içerikli 'Geri zekalı' cümlesini kullandığını kabul ederek, söz konusu sözcüğün kişilik haklarını zedeleyecek boyutta olması nedeniyle 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.
Ünlü sunucu yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine yazılı dilekçe sunmuş ve dilekçede söz konusu ifadeyi genel anlamda kullandığını bu nedenle şikayetçiye yönelik bir eyleminin bulunmadığını söylemişti.
SÖZLERİM HİCİVDEN ÖTEYE ÇIKMADI
Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesine gelerek yargılandığı mahkemede hazır bulunan Okan Bayülgen sanık olarak verdiği ifadesinde ilişki konusunda birçok Yotuber olduğunu, bu durumun tehlikeli bir yol almaya başladığını keza insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olduğunu bu nedenle hiciv niteliğindeki sözlerinin hakaret niteliğinde bulunmadığını dile getirdi.
BERAAT ETTİ
Okan Bayülgen'in ifadesinin ardından duruşma savcısı açıkladığı mütalaasında söz konusu ifadelerin müştekiye değil genel manada söylendiği bu nedenle ceza verilmesine yer olmadığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek Okan Bayülgen'in beraatına karar verdi.
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