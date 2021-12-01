Okan Bayülgen’in ‘geri zekalı’ davasında karar çıktı

SÖZLERİM HİCİVDEN ÖTEYE ÇIKMADI

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesine gelerek yargılandığı mahkemede hazır bulunan Okan Bayülgen sanık olarak verdiği ifadesinde ilişki konusunda birçok Yotuber olduğunu, bu durumun tehlikeli bir yol almaya başladığını keza insanlara akıl vermenin tehlikeli ve zararlı olduğunu bu nedenle hiciv niteliğindeki sözlerinin hakaret niteliğinde bulunmadığını dile getirdi.