Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan tepki çeken paylaşım
Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, baba acısıyla sarsıldı. Akciğer kanseri tedavisi gören Şükrü Şallı, dün Bodrum'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acısını sosyal medyada paylaşarak yürek burkan ünlü model, kısa bir süre sonra ise ürün reklamı yaparak "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın babası da geçtiğimiz gün kansere yenik düştü.
64 yaşındaki Şükrü Şallı'nın ölüm haberiyle yıkılan Şallı, apar topar Bodrum'a gitti. Babasının cenazesinde gözyaşlarına boğulan ünlü manken, acısını sosyal medyada da paylaştı.
Instagram'da babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak ona veda eden Şallı'nın "Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" sözleri görenleri duygulandırdı.
Ancak Ebru Şallı, saatler sonra Instagram'da reklam yaparak şaşırttı.
Kendi markasına ait şampuan ve jean reklamı yapan Şallı, takipçilerini bir kez daha üzdü.
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