Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek yeni sevgilisi kimdir?
Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Onur Bay ile ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek, yeni sevgilisi işletmeci Erkan Şen ile görüntülendi ve arama motorlarında Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Dilara Aksüyek yeni sevgilisi kimdir?
Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Dilara Aksüyek yeni sevgilisi kimdir? Kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay ile olan ilişkisini bitiren ünlü oyuncu Dilara Aksüyek işletmeci Erkan Şen ile yeni bir birliktelik yaşamaya başladı. Çiftin görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Dilara Aksüyek kimdir sorusunun cevabı da araştırılıyor.
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka),Türk oyuncu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.
DİLARA AKSÜYEK SEVGİLİSİ KİMDİR?
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, yaklaşık dört ay önce kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay ile ilişkisini bitiren Dilara Aksüyek, işletmeci Erkan Şen ile yeni bir birliktelik yaşamaya başladı.
Önceki gün Cihangir'de sevgilisiyle birlikte görüntülenen Aksüyek, muhabirlere, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti. Çift, daha sonra bir mekana girerek gece boyunca eğlendi.
Muhabirlerin Aksüyek'e eski sevgilisi Onur Bay ile ilgili sorular sorması üzerine Aksüyek, "Ben o sayfayı çoktan kapattım. Siz hala orada mısınız?" dedi.
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- Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek yeni sevgilisi kimdir?
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