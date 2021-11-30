Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek yeni sevgilisi kimdir?

Önceki gün Cihangir'de sevgilisiyle birlikte görüntülenen Aksüyek, muhabirlere, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti. Çift, daha sonra bir mekana girerek gece boyunca eğlendi.

Muhabirlerin Aksüyek'e eski sevgilisi Onur Bay ile ilgili sorular sorması üzerine Aksüyek, "Ben o sayfayı çoktan kapattım. Siz hala orada mısınız?" dedi.