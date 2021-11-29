Survivor’da All Star heyecanı! Kadrolar belli oldu! Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler?

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All Star sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon kadrosu ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gözler yarışmacılara çevrildi. Gelecek sezonda hangi yarışmacıların olacağı ve yarışmanın hangi tarihte başlayacağı merak edilirken, kadronun tamamlandığı gelen bilgiler arasında. Peki, Survivor'da All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler? İşte haberin detayları...

SURVIVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Suvivor 2022'nin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki sezonlara baktığımızda yarışmanın 2022 Şubat ayında başlaması bekleniyor. Net tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.